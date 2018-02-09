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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Vali Çeber, şampiyon kızları kabul etti

    Vali Çeber, şampiyon kızları kabul etti

    Karabük Valisi Kemal Çeber, şampiyonasında dereceye giren şampiyon sporcuları kabul etti.

    22-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen 54 ilden 597 sporcunun katıldığı Yıldız Genç ve Büyük Bayanlar Türkiye Ferdi Şampiyonasında dereceye giren sporcuları kabul etti.

    Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette; 75 kg'da Türkiye birincisi Elif Güneri, 81 kg'da Türkiye ikincisi Eda Yenilmez, 54 kg'da Türkiye üçüncüsü Merve Özge Arslan, 64. Kg'da Türkiye üçüncüsü Merve Özcan, 54 kg'da Türkiye üçüncüsü İlke Yağmur Pekşen ve 57 kg'da Türkiye Üçüncüsü olan Melisa Nur Yılmaz'ı tek tek kutlayan Vali Kemal Çeber başarılarının devamını dilediği sporculara çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

    Ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve Boks Antrenörü Baykan Arslan'da hazır bulundu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:24
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