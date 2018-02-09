Vali Çeber, şampiyon kızları kabul etti
Karabük Valisi Kemal Çeber, boks şampiyonasında dereceye giren şampiyon sporcuları kabul etti.
Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette; 75 kg'da Türkiye birincisi Elif Güneri, 81 kg'da Türkiye ikincisi Eda Yenilmez, 54 kg'da Türkiye üçüncüsü Merve Özge Arslan, 64. Kg'da Türkiye üçüncüsü Merve Özcan, 54 kg'da Türkiye üçüncüsü İlke Yağmur Pekşen ve 57 kg'da Türkiye Üçüncüsü olan Melisa Nur Yılmaz'ı tek tek kutlayan Vali Kemal Çeber başarılarının devamını dilediği sporculara çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve Boks Antrenörü Baykan Arslan'da hazır bulundu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:24
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Toplam 1
Yorum
acg Bütün yabancıları gönderin. Yerliler ile oynayın. Yapamıyorsanız bırakın bu işi . Futbolda da borç 1 trilyon dan fazla yakında oda patlar.
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Kocaman kulübede Yıldırım'a ise 45 gün
Toplam 14
Yorum
ERHAN ADAM NE YAPSIN KONUŞSA KABAHAT KONUSMASA YINE KABAHAT DORUSUNU YAPIYOR BU DUZEN DEHISMELI COK HAKEM HATASI YAPILIYOR
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''Hakemler önyargılı''
Toplam 1
Yorum
fatih rıza hoca sende ön yargılısın, yenilmemek için oynatdıığın futbolla galibiyeti unuttuk
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