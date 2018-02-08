Boks Ligi Ankara'da başlıyor

Ülke genelinden 12 takımın birbiriyle mücadele edeceği ligde 15 günde bir müsabaka düzenlenecek ve lig sonunda ilk 3'e giren takımlara ödül verilecek.



Ankara Şefik Tetik Boks Salonu evsahipliğinde gerçekleştirilecek ilk hafta programı, 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve maçlar saat 11:00'de başlayacak.



Boks severlerin ücretsiz olarak takip edebileceği ilk hafta maçlarında program şöyle:



10 ŞUBAT CUMARTESİ:

İstanbul Bağcılar Olimpik SK - Hatay Kocaçınar SK

Mersin BB MESKİ SK - Samsun İlkadım Belediye SK

Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü - ASKİ SK



11 ŞUBAT PAZAR:

Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü - Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik SK

Beşiktaş JK - Malatya Turgut Özal Boks Kulübü

Fenerbahçe SK - Ankara Sağlık SK