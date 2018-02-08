Boks Ligi Ankara'da başlıyor
TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nin ilk hafta maçları Ankara'da başlıyor.
Ülke genelinden 12 takımın birbiriyle mücadele edeceği ligde 15 günde bir müsabaka düzenlenecek ve lig sonunda ilk 3'e giren takımlara ödül verilecek.
Ankara Şefik Tetik Boks Salonu evsahipliğinde gerçekleştirilecek ilk hafta programı, 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve maçlar saat 11:00'de başlayacak.
Boks severlerin ücretsiz olarak takip edebileceği ilk hafta maçlarında program şöyle:
10 ŞUBAT CUMARTESİ:
İstanbul Bağcılar Olimpik SK - Hatay Kocaçınar SK
Mersin BB MESKİ SK - Samsun İlkadım Belediye SK
Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü - ASKİ SK
11 ŞUBAT PAZAR:
Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü - Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik SK
Beşiktaş JK - Malatya Turgut Özal Boks Kulübü
Fenerbahçe SK - Ankara Sağlık SK
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:44
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''Minnettarım''
Toplam 1
Yorum
tokatlı biz teşekkür ederiz babayiğit, atom karıncalığa devam
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 1
Yorum
bjk gelişim çagındakı bır çocugun nasıl evrılecegını uc bes hareket ve bır mac ta anlayamazsınız çok dikkatli bir ekip kurulmalı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 7
Yorum
vıyyy oooo beşiktaş ile eşleşmişiz. çabuk bana palabıyıklıyı çağırın... o yoksa bülent ılıdırımda olur ülenn çabuk..
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