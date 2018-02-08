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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Ligi Ankara'da başlıyor

    Boks Ligi Ankara'da başlıyor

    TÜRKİYE  Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nin ilk hafta maçları Ankara'da başlıyor.

    Ülke genelinden 12 takımın birbiriyle mücadele edeceği ligde 15 günde bir müsabaka düzenlenecek ve lig sonunda ilk 3'e giren takımlara ödül verilecek.

    Ankara Şefik Tetik Salonu evsahipliğinde gerçekleştirilecek ilk hafta programı, 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve maçlar saat 11:00'de başlayacak.

    Boks severlerin ücretsiz olarak takip edebileceği ilk hafta maçlarında program şöyle:

    10 ŞUBAT CUMARTESİ:
    İstanbul Bağcılar Olimpik SK - Hatay Kocaçınar SK
    Mersin BB MESKİ SK - Samsun İlkadım Belediye SK
    Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü - ASKİ SK

    11 ŞUBAT PAZAR:
    Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü - Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik SK
    Beşiktaş JK - Malatya Turgut Özal Boks Kulübü
    Fenerbahçe SK - Ankara Sağlık SK

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:44
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