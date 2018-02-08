Başarılı boksörlere plaket
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Rize, Antalya, Niğde ve Nevşehir’de yapılan Türkiye Boks Şampiyonalarında dereceye giren sporcuları tebrik ederek plaketle ödüllendirdi.
Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösteren Abuzer Topaloğlu'da, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanırken, şampiyonada Türkiye ikinciliği elde eden Mahmut Can Çiçek ise Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonalarına katılabilmek için Milli Takım seçmelerine katılacak.
Mersin boksunun, geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye'de adından söz ettiren bir döneme girdiklerini belirten Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümü Şaban Güneş, "Boksörlerimiz Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda elde etikleri başarılar bizleri gururlandırmıştır. Mersinli sporcularımızın ülkemizde almış oldukları başarılı sonuçların ardından Gençlik Olimpiyatları, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılı sonuçlarla döneceklerine inanıyorum. Bu bağlamda sporcularımızı, antrenörlerini ve il temsilcimizi tebrik ediyor, başarılarının devamı diliyorum" dedi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:52
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Hasan Şaş: Eboue cuma günü geliyor
Toplam 7
Yorum
cimboli psikolojisi yerle bir olmuş adama çocukları teslim etmek tam bizim işimiz.
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 11
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ ESKİ HAKEM YORUMCULARI FENER MAÇLARI İÇİN HEM YÜZDE YÜZ KIRMIZI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇ SONUCUNA TESİR ETMEDİ DİYORLAR BIRAKIN BU TRAŞLARI
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1 numaralı sorun...
Toplam 5
Yorum
İLHAM AZERİ Vay dursun, sen neymişsin.....
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