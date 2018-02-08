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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Başarılı boksörlere plaket

    Başarılı boksörlere plaket

    Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Rize, Antalya, Niğde ve Nevşehir’de yapılan Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporcuları tebrik ederek plaketle ödüllendirdi.

    Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Gençlik Olimpiyatları aday kadrosunda yer alan Mersinli boksör Mizan Aykol, şampiyonanın en teknik boksörü seçildi. Başarılı boksör kilosunda Türkiye Şampiyonluğu elde ettiği için Türkiye'yi 2018 yılı içinde Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası, Venezüella'da yapılacak Dünya Şampiyonası ve Arjantin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Gençlik Olimpiyatları'nda temsil edecek.

    Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösteren Abuzer Topaloğlu'da, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanırken, şampiyonada Türkiye ikinciliği elde eden Mahmut Can Çiçek ise Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonalarına katılabilmek için Milli Takım seçmelerine katılacak.

    Mersin boksunun, geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye'de adından söz ettiren bir döneme girdiklerini belirten Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümü Şaban Güneş, "Boksörlerimiz Türkiye Ferdi Şampiyonası'nda elde etikleri başarılar bizleri gururlandırmıştır. Mersinli sporcularımızın ülkemizde almış oldukları başarılı sonuçların ardından Gençlik Olimpiyatları, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılı sonuçlarla döneceklerine inanıyorum. Bu bağlamda sporcularımızı, antrenörlerini ve il temsilcimizi tebrik ediyor, başarılarının devamı diliyorum" dedi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:52
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