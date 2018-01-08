2017'nin madalya şampiyonu kick boks
Kick Boks Federasyonu, uluslararası organizasyonlarda kazanılan 256 altın madalyayla 2017 yılında en çok birincilik elde eden federasyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kick boksta sporcular, 2017 yılında katıldığı organizasyonlarda 256 altın, 234 gümüş ve 368 bronz olmak üzere toplam 858 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Güreş Federasyonu, geçen sene tüm yaş kategorilerinde Dünya Şampiyonalarının en başarılı federasyonu olarak dikkati çekti. Güreşçiler, 15'i altın, 11'i gümüş, 37'si bronz olmak üzere 63 kez kürsüde yer aldı.
Avrupa Şampiyonalarında ise öne çıkan branş tekvando oldu. Milli tekvandocular, 63 altın, 47 gümüş ve 106 bronz olmak üzere 216 madalyayı boynuna taktı. Briç Federasyonu ile Hava Sporları Federasyonu, 2017 yılını birer madalyayla tamamladı.
Federasyonların 2017 yılında kazandığı madalyalar şöyle:
|Federasyon
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Atıcılık ve Avcılık
|5
|7
|6
|18
|Atletizm
|155
|152
|140
|447
|Badminton
|42
|47
|49
|138
|Basketbol
|4
|6
|4
|14
|Bedensel Engelliler
|58
|60
|57
|175
|Bilardo
|2
|2
|9
|13
|Binicilik
|55
|46
|50
|151
|Bisiklet
|35
|41
|42
|118
|Bocce Bowling Dart
|30
|31
|30
|91
|Boks
|28
|26
|60
|114
|Briç
|1
|0
|0
|1
|Buz Hokeyi
|9
|0
|0
|9
|Buz Pateni
|12
|13
|12
|37
|Cimnastik
|32
|20
|40
|92
|Curling
|0
|3
|0
|3
|Dağcılık
|0
|2
|0
|2
|Dans
|6
|9
|6
|21
|Eskrim
|23
|20
|40
|83
|Gelişmekte Olan Spor Branşları
|8
|4
|5
|17
|Golf
|4
|6
|0
|10
|Görme Engelliler
|20
|16
|16
|52
|Güreş
|109
|120
|205
|434
|Halter
|33
|46
|49
|128
|Hava Sporları
|0
|1
|0
|1
|Hentbol
|0
|3
|0
|3
|Hokey
|2
|0
|1
|3
|İşitme Engelliler
|18
|7
|22
|47
|Judo
|52
|59
|92
|203
|Kano
|3
|6
|2
|11
|Karate
|198
|167
|271
|636
|Kayak
|7
|10
|18
|35
|Kick Boks
|256
|234
|368
|858
|Kürek
|10
|16
|12
|38
|Masa Tenisi
|9
|14
|13
|36
|Modern Pentatlon
|1
|3
|5
|9
|Motosiklet
|34
|10
|15
|59
|Muay Thai
|73
|81
|113
|267
|Okçuluk
|11
|6
|14
|31
|Okul Sporları
|6
|0
|2
|8
|Oryantiring
|4
|21
|20
|45
|Otomobil Sporları
|37
|41
|48
|126
|Özel Sporcular
|9
|16
|17
|42
|Satranç
|19
|9
|15
|43
|Sualtı
|11
|19
|8
|38
|Sutopu
|3
|0
|1
|4
|Tekvando
|198
|159
|312
|669
|Tenis
|128
|153
|9
|290
|Triatlon
|3
|2
|2
|7
|Üniversite Sporları
|13
|14
|24
|51
|Wushu
|58
|68
|40
|166
|Yelken
|13
|13
|10
|36
|Yüzme
|136
|134
|129
|399
|Voleybol&Plaj
|6
|7
|13
|26
|Vücut Geliştirme
|24
|33
|48
|105
|Toplam
|2013
|1983
|2464
|6460
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:38
-
Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 15
Yorum
Kanada Kartal'i Stili Abubakar'a benzer. 10 numara transfer, helal olsun Baskan
-
Monterrey de Gomis’in peşinde
Toplam 3
Yorum
aslan jo nun yaşı küçük daha
-
Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 19
Yorum
fbbb mehmet ekici,sakat falan değil.iyi oynayamadığı için sakat diyorlar.sakat olsa başka külübe gidermi.boşuna para verdik buna.
2017'nin madalya şampiyonu kick boks haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.