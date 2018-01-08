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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    2017'nin madalya şampiyonu

    2017'nin madalya şampiyonu kick boks

    Federasyonu, uluslararası organizasyonlarda kazanılan 256 altın madalyayla 2017 yılında en çok birincilik elde eden federasyon oldu.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kick boksta sporcular, 2017 yılında katıldığı organizasyonlarda 256 altın, 234 gümüş ve 368 bronz olmak üzere toplam 858 madalya kazanma başarısı gösterdi.

    Güreş Federasyonu, geçen sene tüm yaş kategorilerinde Dünya Şampiyonalarının en başarılı federasyonu olarak dikkati çekti. Güreşçiler, 15'i altın, 11'i gümüş, 37'si bronz olmak üzere 63 kez kürsüde yer aldı.

    Avrupa Şampiyonalarında ise öne çıkan branş tekvando oldu. Milli tekvandocular, 63 altın, 47 gümüş ve 106 bronz olmak üzere 216 madalyayı boynuna taktı. Briç Federasyonu ile Hava Sporları Federasyonu, 2017 yılını birer madalyayla tamamladı.

    Federasyonların 2017 yılında kazandığı madalyalar şöyle:

    Federasyon Altın Gümüş Bronz Toplam
    Atıcılık ve Avcılık 5 7 6 18
    Atletizm 155 152 140 447
    Badminton 42 47 49 138
    Basketbol 4 6 4 14
    Bedensel Engelliler 58 60 57 175
    Bilardo 2 2 9 13
    Binicilik 55 46 50 151
    Bisiklet 35 41 42 118
    Bocce Bowling Dart 30 31 30 91
    Boks 28 26 60 114
    Briç 1 0 0 1
    Buz Hokeyi 9 0 0 9
    Buz Pateni 12 13 12 37
    Cimnastik 32 20 40 92
    Curling 0 3 0 3
    Dağcılık 0 2 0 2
    Dans 6 9 6 21
    Eskrim 23 20 40 83
    Gelişmekte Olan Spor Branşları 8 4 5 17
    Golf 4 6 0 10
    Görme Engelliler 20 16 16 52
    Güreş 109 120 205 434
    Halter 33 46 49 128
    Hava Sporları 0 1 0 1
    Hentbol 0 3 0 3
    Hokey 2 0 1 3
    İşitme Engelliler 18 7 22 47
    Judo 52 59 92 203
    Kano 3 6 2 11
    Karate 198 167 271 636
    Kayak 7 10 18 35
    Kick Boks 256 234 368 858
    Kürek 10 16 12 38
    Masa Tenisi 9 14 13 36
    Modern Pentatlon 1 3 5 9
    Motosiklet 34 10 15 59
    Muay Thai 73 81 113 267
    Okçuluk 11 6 14 31
    Okul Sporları 6 0 2 8
    Oryantiring 4 21 20 45
    Otomobil Sporları 37 41 48 126
    Özel Sporcular 9 16 17 42
    Satranç 19 9 15 43
    Sualtı 11 19 8 38
    Sutopu 3 0 1 4
    Tekvando 198 159 312 669
    Tenis 128 153 9 290
    Triatlon 3 2 2 7
    Üniversite Sporları 13 14 24 51
    Wushu 58 68 40 166
    Yelken 13 13 10 36
    Yüzme 136 134 129 399
    Voleybol&Plaj 6 7 13 26
    Vücut Geliştirme 24 33 48 105
    Toplam 2013 1983 2464 6460

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:38
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