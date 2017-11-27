Kemer Erdoğan’a

Kazanırsam kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceğim’ diyen Suriye asıllı boksör Manuel Charr, Rus rakibi Ustinov’u yenerek Dünya Şampiyonu oldu

Suriye asıllı Alman boksör Manuel (Mahmut Ömerriat) Charr, Rus rakibi Alexander Ustinov'u 12 raunt sonunda sayıyla yenerek ağır sıklette dünya şampiyonu oldu. 33 yaşındaki boksör karşılaşmadan önce basın danışmanı aracılığı ile yaptığı açıklamada, kazanması halinde kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini söylemişti. Kendisi de bir mülteci olan ve 20 yıl önce savaşta babasını kaybederek annesi ve kardeşiyle Almanya'ya iltica eden Charr, "Ben mülteci olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum" dediği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:



ERDOĞAN DÜNYA ŞAMPİYONUDUR

"Erdoğan'ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Bu minnettarlığımın bir karşılığı olarak, dünya şampiyonluğunu kazanınca Türkiye'ye uçarak kendisini ziyaret edip, kemerimi hediye etmek istiyorum."