Kemer Erdoğan’a
Kazanırsam kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceğim’ diyen Suriye asıllı boksör Manuel Charr, Rus rakibi Ustinov’u yenerek Dünya Şampiyonu oldu
ERDOĞAN DÜNYA ŞAMPİYONUDUR
"Erdoğan'ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Bu minnettarlığımın bir karşılığı olarak, dünya şampiyonluğunu kazanınca Türkiye'ye uçarak kendisini ziyaret edip, kemerimi hediye etmek istiyorum."
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:45
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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