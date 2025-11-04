Bodrum FK moral bozmuyor

Trendyol 1. Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Bodrum FK, Boluspor deplasmanında sert bir fren yaptı. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilmezlik serisi elde eden Burhan Eşer yönetimindeki Bodrum, bu yenilgiye rağmen moralini yüksek tutuyor. Bu sezon kalesinde yalnızca 3 gol gören Bodrum FK, mağlubiyeti geride bırakarak cuma günü evinde İstanbulspor'u yenip milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
