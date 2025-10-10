CANLI SKOR ANA SAYFA
Celal ritmini buldu

Celal ritmini buldu

Bodrum FK’nın rekortmen oyuncusu Celal Dumanlı, Manisa’nın ardından Hatayspor’u da boş geçmedi ve eski formuna ulaştı

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Celal ritmini buldu
Milli araya 20 puanla lider olarak giren Bodrum FK'da Celal Dumanlı'nın performansı mutluluk yaratıyor. Yeşil-beyazlı formayı altyapısına adım attığı 2012 yılından bu yana aralıksız terleterek başka takıma gitmeyen Dumanlı, ilk kez Süper Amatör'de forma giymişti. 13 yıldır takımda yer alan Dumanlı, Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig şampiyonlukları yaşayıp kırılması zor bir rekora imzasını atmıştı. Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta şans bulsa da gol sevinci yaşayamayan 31 yaşındaki futbolcu son haftalarda ritmini buldu. Önce deplasmanda 4-0 kazanılan Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasında ağları havalandırıp siftah yaptı. Geçen hafta ise iç sahada Hatayspor'u konuk eden Bodrum FK maçtan 5-0 galip ayrılırken, Celal bu maçı da boş geçmedi ve 5'inci dakikada perdeyi açan golü kaydetti. Yıldız oyuncu bu sezon toplamda 3 gol ve 1 asiste ulaştı.
