Eşer: 3 puan istiyoruz

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında ağırlayacakları Sakaryaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. İki haftada da sahadan 1'er puanla ayrılmanın yeterli olmadığını belirten Burhan Eşer, "Sakaryaspor zorlu ve güçlü bir rakip. İyi hazırlanıyoruz ve taraftarımıza özlediğimiz galibiyeti tattırmak istiyoruz" dedi.