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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bodrum FK Bodrum bugün düşebilir

Bodrum bugün düşebilir

Ligde 36 puanla 16. sırada düşme hattındaki Bodrum FK, Kayseri’de puan kaybeder; 39 puanlı Alanya, Konya’da kazanırsa Ege ekibi düşen son takım olacak. İkili averajda ise Bodrum FK üstün durumda

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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Bodrum bugün düşebilir

Süper Lig'de 36 puanla 16'ncı sırada düşme hattındaki Bodrum FK, kümede kalma yolunda bugün deplasmanda Kayserispor'la kader maçına çıkacak. Bitime 2 maç kala lige tutunmaya çalışan yeşil-beyazlılar sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Bodrum FK'nın olası bir yenilgi ve beraberlik durumunda en önemli rakibi Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında alacağı sonuca göre son hafta öncesi küme düşme ihtimali bulunuyor.

Son iki maça 36 puanla düşme potasında giren Bodrum puan kaybeder, 39 puanla bir sıra üstündeki Alanyaspor kazanırsa Ege ekibi Süper Lig'e veda eden son takım olacak. Bodrum yenilirse, Alanya beraberlik halinde bile ligde kalacak. Morais'in öğrencileri kazandığı takdirde ikili averajda üstün olduğu Alanyaspor'un Konya'da kaybını bekleyecek. İki takım da aynı sonuçları alırsa lige tutunma yarışı son haftaya taşınacak.

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