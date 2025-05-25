Bodrum bugün düşebilir

Süper Lig'de 36 puanla 16'ncı sırada düşme hattındaki Bodrum FK, kümede kalma yolunda bugün deplasmanda Kayserispor'la kader maçına çıkacak. Bitime 2 maç kala lige tutunmaya çalışan yeşil-beyazlılar sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Bodrum FK'nın olası bir yenilgi ve beraberlik durumunda en önemli rakibi Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında alacağı sonuca göre son hafta öncesi küme düşme ihtimali bulunuyor.

Son iki maça 36 puanla düşme potasında giren Bodrum puan kaybeder, 39 puanla bir sıra üstündeki Alanyaspor kazanırsa Ege ekibi Süper Lig'e veda eden son takım olacak. Bodrum yenilirse, Alanya beraberlik halinde bile ligde kalacak. Morais'in öğrencileri kazandığı takdirde ikili averajda üstün olduğu Alanyaspor'un Konya'da kaybını bekleyecek. İki takım da aynı sonuçları alırsa lige tutunma yarışı son haftaya taşınacak.