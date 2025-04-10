Eski takımına bilendi

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor galibiyetiyle çıkışını sürdüren Bodrum FK, sahasındaki Antalyaspor maçına moralli bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Morais'le 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Bodrum'da Portekizli çalıştırıcı, eski takımı Antalyaspor karşısında da galibiyet hedefliyor. Morais, "Antalyaspor ile karşılaşmak benim için özel bir duygu. Orada güzel anılarım var, taraftar ve camiayla güçlü anılarım var. Biz Süper Lig'de her maçta mücadele etmek için varız. Antalyaspor karşısında da elimizden gelen en iyi oyunu sergileyip kazanmak için oynayacağız" dedi.