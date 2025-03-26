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Bodrum hazır

Mourinho’nun yardımcılığını yapan Portekizli çalıştırıcı, “Ne kadar iyi olursak problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz” diye umut dağıttı

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Bodrum hazır

BODRUM FK, Cuma günü sahasında şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe ile oynayacağı dev maçın hazırlıklarına devam etti. Morais yönetiminde ligde 7 maçtır yenilmeyen Ege ekibinde Portekizli teknik adam, "Şimdiye kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız. Ne kadar iyi olursak maçlardaki problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

JOSE'YLE ÇOK YAKINIZ

FENERBAHÇE'NİN teknik direktörü Jose Mourinho'nun yanında uzun yıllar yardımcılığını yapan ve dünyaca ünlü teknik direktörle olan ilişkilerine değinen Portekizli çalıştırıcı, "Jose Mourinho ile çok yakın ilişkim var, bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Bana vermiş olduğu şansla, onunla karşılaşmak beni her zaman çok mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOK MUTLUYUZ VE UMUTLUYUZ

BODRUM FK Asbaşkanı Selahattin Polat, takımın son 7 maçtır güzel bir seri yakaladığını ve başarılı şekilde ilerlediğini belirtti. Polat, "Fenerbahçe maçı inşallah en iyi şekilde geçer ve bu maçta da puan alırız. Biz çok mutluyuz ve umutluyuz. Tahminime göre biz sezonu orta sıralarda bitiririz" diye konuştu.

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