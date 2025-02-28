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Bodrum FK seri peşinde
Bodrum FK, Mourinho'nun eski yardımcısı olan Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmayı başaran düşme hattındaki Bodrum FK, gözünü cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına çevirdi.
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