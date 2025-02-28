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Haberler Bodrum FK Bodrum FK seri peşinde

Bodrum FK seri peşinde

Bodrum FK, Mourinho'nun eski yardımcısı olan Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmayı başaran düşme hattındaki Bodrum FK, gözünü cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına çevirdi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Bodrum FK seri peşinde
Bodrum FK, Mourinho'nun eski yardımcısı olan Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmayı başaran düşme hattındaki Bodrum FK, gözünü cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına çevirdi.
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