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Haberler Bodrum FK Diriliş Bodrum

Diriliş Bodrum

Düşme hattındaki Bodrum, Avrupa’yı hedefleyen Başakşehir’i 83’te Puskas’ın penaltısıyla devirdi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Diriliş Bodrum

Ligde haftanın sürprizlerinden birine Bodrum FK imza attı. Düşme hattındaki Ege ekibi, Avrupa'yı hedefleyen Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 80'de Opoku-Ahmet mücadelesine hakem penaltı çaldı. Puscas, 83'te ağları havalandırıp 7 maç sonra Bodrum'u sevindirip ligde kalma yolunda umutlandırdı.

4 PUAN ALDI

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlılar, 7 maçlık galibiyet özlemine Başakşehir'de son verdi. Ligde 5. kez kazanan Bodrum FK, puanını 20'ye çıkardı. Bodrum ekibi, Portekizli yeni hocası Morais yönetiminde Göztepe beraberliğinin ardından Başakşehir galibiyetiyle iki haftada 4 puan kazandı.

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