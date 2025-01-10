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Haberler Bodrum FK TRANSFER HABERLERİ | Bodrum FK Okita’yı kadrosuna kattı!

TRANSFER HABERLERİ | Bodrum FK Okita’yı kadrosuna kattı!

Süper Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, FC Zürich’te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita’yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Okita ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 15:14 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 15:16
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TRANSFER HABERLERİ | Bodrum FK Okita’yı kadrosuna kattı!

Süper Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Okita ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, FC Zürich forması giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. 1,81 boyunda olan Okita, Kongo Milli Takımı'nda forma giyerken, FC Zürich ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 maçta 19 gol atıp, 7 de asist yaptı.

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