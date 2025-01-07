Beşiktaş'tan puan alırız

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor karşısındaki 1 puandan mutlu olmadığını ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi: "Bariz pozisyonlara kafam takılıyor. Biz de ekrandan bakıyoruz, sağ koluyla Fredy'ye vuran bir temas var. En kötü bir sarı kart olması lazım. Köşede korner var, top rakipten çıkıyor ama aut veriyor. Sonra Volkan 'Kötü çocuk' oluyor. Objektif olan neyse onun verilmesinden yanayım her zaman."

ZOR BİR MAÇ

Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Volkan Demirel, "Kayserispor karşısında 1 puana üzüldük ama her puan bizim için önemli. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Galatasaray ve Trabzon maçlarında iyi oynadık, sadece skor yapamadık. Beşiktaş'a karşı iyi oynayıp skor yapabilirsek puan ya da puanlar alabiliriz. İlk yarıyı maksimum 18 puanla kapatabiliriz ama ikinci yarı 20-25 üstü puan toplamamız lazım" dedi.