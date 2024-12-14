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Haberler Bodrum FK Bodrum mutlu

Bodrum mutlu

Yeşil-beyazlılar, Sivasspor’u Seferi ve Dimitrov’un (P) golleriyle 2-0 yendi. Bodrum 7 maç sonra sevinirken, 3’te sıfır çeken Yiğido, 5 maçtır kazanamıyor.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Bodrum mutlu

Trendyol Süper Lig'de galibiyete hasret kalan iki takımın mücadelesinde, gülen taraf ev sahibi Bodrum FK oldu. İlk yarıda üstün taraf olan Ege ekibi, 26. dakikada Gökdeniz'le gole yaklaştı. Ancak kaleci Ali Şaşal, gole izin vermedi. 30. dakikada da Mohammed'in ceza alanı önünden yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti ve ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

DIMITROV ŞOV YAPTI

Bodrum FK, aradığı golleri ikinci yarıda buldu. 49. dakikada Dimitrov, rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Yerden penaltı noktasına pasında Seferi ağları sarsmakta zorlanmadı. 57. dakikada ise Sivasspor beraberliğe yaklaştı. Murat'ın vuruşu direkten döndü. 76. dakikada altıpasta topa hareketlenen Gökdeniz'i çekti. VAR'dan penaltı çıktı ve Radakovic kırmızı gördü. Dimitrov sonucu belirledi.

HEDEF MAÇI KAZANDIK

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 7 maç sonra kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Demirel, "Sivasspor maçı bizim için alt sıralardan çıkıa geçmek için hedef maçımızdı. Ligde kalmak için bu performansımızı arttırarak devam etmeliyiz" diye konuştu.

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