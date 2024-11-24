14’e 10 oynadık

Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, maç sonunda kırmızı karta isyan etti. Volkan Demirel, "Bildiğin 14'e 10 oynadım ben. 14'e 10 oynadıktan sonra, 1-0 iyi sonuç bence. 11 kişi kalsaydık bence maç bu şekilde bitmezdi, bundan eminim. Aslında konuşacak çok şey var... Maç içinde sinirleniyoruz ama her şeyi geçiyorum şu an... Yan hakemle aynı çizgideyiz, benim adamım gole gidiyor. Burada niye akışa bırakılmıyor? 19-20 yaşındaki genç, elleri havada... Temas var veya yok önemli değil, ben niyete bakıyorum" ifadelerini kullandı.