G.Saray’ı çok yendim

Bodrum FK, cumartesi günü konuk edeceği lider Galatasaray karşısında sürpriz sonuç peşinde olacak. Ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan teknik direktör Volkan Demirel, "Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 'Yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız.' demek ukalalık olur. Güçlü yanlarını biliyoruz. Zayıf yönleri de var. Ona göre organizasyon yapacağız" dedi.

3 PUAN İÇİN OYNAYACAĞIZ

Futbolcuların kalite ve kapasitesinin belli olduğunu belirten Demirel, "Kazanırsak bizim için çok güzel bir duygu olur. Ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım. Hatay'da da yaşadık. İnşallah bu sene de Bodrum FK'de yaşayacağız" şekilnde umut dağıttı.