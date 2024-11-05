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Haberler Bodrum FK

Oyundan kopmadılar

İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçında Alanyaspor'la berabere kaldı. 1 puanla sahadan ayrılan Ege temsilcisinde teknik direktör Volkan Demirel yaptığı açıklamada; "Sahada gerçekten inanılmaz bir şekilde söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı" diyerek oyuncularını övdü.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Oyundan kopmadılar
İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçında Alanyaspor'la berabere kaldı. 1 puanla sahadan ayrılan Ege temsilcisinde teknik direktör Volkan Demirel yaptığı açıklamada; "Sahada gerçekten inanılmaz bir şekilde söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı" diyerek oyuncularını övdü.
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