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Haberler Bodrum FK

Demirel Bodrum'da

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından ligde geride kalan 10 maç sonrasında İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Demirel Bodrum'da

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından ligde geride kalan 10 maç sonrasında İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör arayışına başlayan Bodrum ekibi, takımı Volkan Demirel'e emanet etti. Son olarak Hatayspor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adamla, 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!" denildi.

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