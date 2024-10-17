DİĞER
Bodrum FK’de hücum krizi!
Ligde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Bodrum FK'de hücumdaki iki futbolcunun eksikliği can sıkıyor. Milli ara öncesinde deplasmandaki Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Arnavut oyuncu Seferi, cezalı duruma düşerken, yaklaşık 20 gün önce apandisit ameliyatı olan golcü oyuncu Gökdeniz Bayrakdar'ın da maça yetişemeyeceği bildirildi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in Rumen golcü Georghe Puşçaş'ın partneri olarak Celal Dumanlı ya da Kenan Özer ikilisinden birini sahaya süreceği belirtildi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.