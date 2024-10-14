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Bodrum rotayı çizdi
Trendyol Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Bodrum FK, haftaya pazartesi günü oynayacağı Çaykur Rize maçı için tempoyu artırdı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takım, 3 haftalık yenilmemezlik serisini sürdürmek istiyor. Güney ekibinin teknik direktörü Taşdemir, "Rize maçıyla çıkışımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.
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