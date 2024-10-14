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Haberler Bodrum FK

Bodrum rotayı çizdi

Trendyol Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Bodrum FK, haftaya pazartesi günü oynayacağı Çaykur Rize maçı için tempoyu artırdı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takım, 3 haftalık yenilmemezlik serisini sürdürmek istiyor. Güney ekibinin teknik direktörü Taşdemir, "Rize maçıyla çıkışımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Bodrum rotayı çizdi
Trendyol Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Bodrum FK, haftaya pazartesi günü oynayacağı Çaykur Rize maçı için tempoyu artırdı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takım, 3 haftalık yenilmemezlik serisini sürdürmek istiyor. Güney ekibinin teknik direktörü Taşdemir, "Rize maçıyla çıkışımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.
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