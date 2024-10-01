Bodrum seriye bağladı

Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek tarihindeki ilk seri galibiyetini kazandı. Geçtiğimiz hafta Hatay'ı yenerek ilk deplasman galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, bu hafta da Mavi Şimşekler'i yeni transferleri Puşkaş'ın iki ve Seferi'nin bir golüyle geçerek 9 puana ulaştı. Bu galibiyetle Bodrum, ligde üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takımının Trendyol Süper Lig'e yavaş yavaş alıştığını belirterek, "Bu sezon bizim için her şey bir ilk. İki hafta üst üste galibiyetimiz de bir ilk oldu. Oyuncularım maçı kazanmayı bildi. Adana Demirspor karşılaşmasını iyi atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor. Önümüzdeki maçlara konsantre olduk" şeklinde konuştu.