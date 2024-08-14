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TRANSFER HABERLERİ | George Puşcaş Bodrum FK'da!

Bodrum Futbol Kulübü, 28 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu George Puşcaş’ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip Puşcaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:52
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TRANSFER HABERLERİ | George Puşcaş Bodrum FK'da!

Bodrum Futbol Kulübü, 28 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu George Puşcaş'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip Puşcaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen Romanya asıllı tecrübeli forvet oyuncusu George Puşcaş'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Puşcaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Puşcaş geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bari'de çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu Puşcaş, Romanya milli takım forması altında çıktığı 44 maçta 11 kere meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

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