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FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de adı bir süredir birçok takımla anılan Becao için yönetim kararını verdi. Tecrübeli stopere 3 takım talip olmuştu. İşte sarı-lacivertlilerin oyuncunun transferine yönelik vermiş olduğu o karar... FB SPOR HABERLERİ

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:50
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FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

Fenerbahçe, Rodrigo Becao için İtalya'dan aldığı 3 teklifi de geri çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

Sky Sport Italia'ya göre; Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper Becao için Fiorentina, Torino ve Atalanta'dan teklif aldı.



FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

En yüksek teklifi veren Atalanta, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

"KİRALAMA OLMAZ! SADECE BONSERVİS"

Fenerbahçe, her üç teklifi de geri çevirdi ve Becao'yu zorunlu satın alma opsiyonu dahil hiçbir kiralama teklifine sıcak bakmadığını iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

Sarı lacivertli kulübün sadece bonservisle satışa sıcak baktığı ancak bunun için de önemli bir rakamın önerilmesi gerektiğini taraflara bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

"MUTLUYUM AMA OYNAMAK İSTİYORUM"

Rodrigo Becao ile de görüşen Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuya fikrini sordu.

FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

Becao, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak düzenli forma giymek istediğini iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...

Sarı lacivertli yetkililer, Becao'ya as takım planları içerisinde olduğunu ve Çağlar, Djiku ile birlikte dönüşümlü olarak sürekli oynatılacağını belirtti.

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