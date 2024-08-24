FENERBAHÇE TRANSFER: Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de adı bir süredir birçok takımla anılan Becao için yönetim kararını verdi. Tecrübeli stopere 3 takım talip olmuştu. İşte sarı-lacivertlilerin oyuncunun transferine yönelik vermiş olduğu o karar... FB SPOR HABERLERİ
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Sky Sport Italia'ya göre; Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper Becao için Fiorentina, Torino ve Atalanta'dan teklif aldı.
"KİRALAMA OLMAZ! SADECE BONSERVİS"
Fenerbahçe, her üç teklifi de geri çevirdi ve Becao'yu zorunlu satın alma opsiyonu dahil hiçbir kiralama teklifine sıcak bakmadığını iletti.
Sarı lacivertli kulübün sadece bonservisle satışa sıcak baktığı ancak bunun için de önemli bir rakamın önerilmesi gerektiğini taraflara bildirdi.
"MUTLUYUM AMA OYNAMAK İSTİYORUM"
Rodrigo Becao ile de görüşen Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuya fikrini sordu.
Becao, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak düzenli forma giymek istediğini iletti.
Sarı lacivertli yetkililer, Becao'ya as takım planları içerisinde olduğunu ve Çağlar, Djiku ile birlikte dönüşümlü olarak sürekli oynatılacağını belirtti.
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