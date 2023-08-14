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Bu bir yaşam tarzı

Bisiklet sporuna çok önem verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesini, yayılmasını arzu ediyoruz. İnsanların işine giderken, özellikle kısa mesafelerde bisikleti kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu bir yaşam tarzı" ifadelerini kullandı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Bu bir yaşam tarzı
Bisiklet sporuna çok önem verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesini, yayılmasını arzu ediyoruz. İnsanların işine giderken, özellikle kısa mesafelerde bisikleti kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu bir yaşam tarzı" ifadelerini kullandı.
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