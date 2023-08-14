Bisiklet sporuna çok önem verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesini, yayılmasını arzu ediyoruz. İnsanların işine giderken, özellikle kısa mesafelerde bisikleti kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu bir yaşam tarzı" ifadelerini kullandı.
Bisiklet sporuna çok önem verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesini, yayılmasını arzu ediyoruz. İnsanların işine giderken, özellikle kısa mesafelerde bisikleti kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu bir yaşam tarzı" ifadelerini kullandı.