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Boğaz'da bisiklet şenliği

Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı’nda 2 bine yakın sporcu, İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzellikleri arasında pedalladı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Boğaz'da bisiklet şenliği
Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, birçok ülkeden 2 bine yakın bisikletçiyi İstanbul Beykoz'da bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Kurumsal İletişim, Marka ve Medya Yönetimi Direktörü Aslıhan Ahızkal'ın startını verdiği yarışın 93 kilometrelik uzun parkurunda erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Aydın Köfteci ikinci, Ömer Taha Yalçın üçüncü oldu. Uzun parkurda kadınlarda ise birinciliği Şeniz Pamuk, ikinciliği Merve Güney, üçüncülüğü Züleyha Dikbaş elde etti.
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