Haberler Bisiklet Yarışta kaza yapan bisikletçi Süleyman Kangangi yaşamını yitirdi

Yarışta kaza yapan bisikletçi Süleyman Kangangi yaşamını yitirdi

Son dakika spor haberleri... ABD'nin Vermont eyaletinde düzenlenen yarışta kaza yapan 33 yaşındaki Kenyalı bisikletçi Süleyman Kangangi yaşamını yitirdi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:46
Yarışta kaza yapan bisikletçi Süleyman Kangangi yaşamını yitirdi

ABD'deki bir yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Süleyman Kangangi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kenya'nın yeni seçilen devlet başkanı William Ruto'nun eşi Rachel Ruto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Kangangi'nin ABD'de trajik bir kazadan sonra vefat ettiği yönündeki üzücü haberi şok içinde aldım." ifadelerini kullandı.

Ruto, "Yetenekli bir bisikletçiyi kaybeden ailesine ve tüm bisiklet camiasına en içten taziyelerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

33 yaşındaki bisikletçi, geçen cumartesi günü ABD'nin Vermont eyaletinde yarışıyordu.


DİĞER
Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini'nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü
Sörloth transferi resmen açıklandı!
G.Saray'dan forvet harekatı! Belotti olmadı o geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Festivalin sponsoru THY
Heyecan Ankara’da
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye müjde! Yıldız golcü transferi açıkladı F.Bahçe'ye müjde! Yıldız golcü transferi açıkladı 15:45
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? 15:37
Konyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Konyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:07
Sörloth transferi resmen açıklandı! Sörloth transferi resmen açıklandı! 15:05
Başakşehir Keny transferini duyurdu! Başakşehir Keny transferini duyurdu! 14:52
F.Bahçe'de ayrılık! Sağlık kontrolünden geçecek F.Bahçe'de ayrılık! Sağlık kontrolünden geçecek 14:45
Daha Eski
Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti! Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti! 14:41
G.Saray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru belli oldu G.Saray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru belli oldu 14:12
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? 13:44
G.Saray'a Kurzawa'da rakip çıktı! G.Saray'a Kurzawa'da rakip çıktı! 13:36
Omar G.Saray'dan ayrılacak mı? Yunan gazeteci duyurdu! Omar G.Saray'dan ayrılacak mı? Yunan gazeteci duyurdu! 13:21
Pogba'nın başı kardeşiyle dertte! Şantaj, haraç alma... Pogba'nın başı kardeşiyle dertte! Şantaj, haraç alma... 12:49