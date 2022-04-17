Zafer Bevin'in

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. 135,3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabına 25 takımdan 153 bisikletçi katıldı. Patrick Bevin yarışı 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi. Jay Vine 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet ise 4 saniye farkla üçüncü oldu. Patrick Bevin böylece Tour of Türkiye'de genel klasman liderliğini de ele geçirdi. Öte yandan Sakarya BB'in Türkiye şampiyonu bisikletçisi Onur Balkan ile Ukraynalı Vitaliy Buts, yarışı tamamlayamadı. Türkiye güzellikleri mayosu için iddiası bulunan Buts karıştığı kaza sonucu ambulansla hastaneye götürüldü.