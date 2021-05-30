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Son dakika spor haberi: 'nda şampiyon

Son dakika spor haberi: Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan 'nda, takımının Kolombiyalı sporcusu şampiyonluğa ulaştı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 19:58
Son dakika spor haberi: İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyon Egan Bernal

Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan 'nda, takımının Kolombiyalı sporcusu şampiyonluğa ulaştı.

Açılış etabı 8 Mayıs'ta 'da yapılan 104. İtalya Bisiklet Turu, 'daki 30,3 kilometrelik 21. etapla tamamlandı.

Bireysel zamana karşı koşulan son etabı, 33 dakika 48 saniyelik derecesiyle Ineos Grenadiers'in İtalyan bisikletçisi ilk sırada bitirdi.

Son etaba genel klasman lideri olarak pembe mayoyla giren Egan Bernal, toplam uzunluğu 3 bin 410,9 kilometre olan 'nu 86 saat 17 dakika 28 saniyede bitirerek şampiyon oldu.

Turu, liderin 1 dakika 29 saniye arkasında yer alan takımından ikinci, Bernal'ın 4 dakika 15 saniye gerisindeki sporcusu ise üçüncü sırada tamamladı.

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