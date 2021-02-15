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2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya'da sürüyor!

'nın Alanya ilçesinde başlayan 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın Theodora Velo Alany.a MTB Cup Okurcalar etabında, kadınlarda Githa Michiels, erkeklerde birinci oldu.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:04
2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya'da sürüyor!
etabını kadınlarda Githa Michiels, erkeklerde kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve işbirliği ile Alanya Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen Theodora Velo Alanya MTB Cup Okurcalar etabı, 4 kategoride yapıldı.

Türkiye dahil 14 ülkeden 84 sporcu, Okurcalar bölgesindeki parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı.

Yarışlarda elit erkeklerde İsviçre'nin takımından Filippo Colombo birinci, ABD'nin takımından ikinci ve aynı takımdan üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise Belçika'nın takımından Githa Michiels birinci, Belçika'nın BH-Wallonie MTB ekibinden ikinci ve Çekya'nın takımından Tereza Taruzkova üçüncü sırada yer aldı.

Junior kadınlarda da Belçika'nın BH-Wallonie MTB takımından birinciliği, Ukrayna'nın takımından Maria Sukhoplova ikinciliği ve Çekya'nın Express CZ Tufo takımından Stepenka Hojkova üçüncülüğü elde etti.

Junior erkeklerde ise Ukrayna'nın Ukraine National takımından Oleksandr Hudyma birinciliği, Belçika'nın Super Biker Ecole VTT'den Theo Demarcin ikinciliği ve Hollanda'nın Bar End Giant Van Hest MTB takımından Morris Gruiters üçüncülüğü kazandı.

Yarışların Alanya Banana MTB Cup İncekum etabının, 26 Şubat'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini organizasyon yetkilileri verdi.

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