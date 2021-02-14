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Alanya’da pedallar çevrildi

’nın Alanya ilçesinde 84 sporcunun katılımıyla Theodora Velo Alanya MTB Cup yarışları gerçekleştirildi. Okurcalar Mahallesi’nde başlayan Theodora Velo Alanya MTB Cup yarışında sporcular 4,3 km yol yaptı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 17:01
Alanya’da pedallar çevrildi

Genç kadınlarda BH-Wallonie MTB takımından birinci, UKR Nat. takımından ikinci, takımından üçüncü oldu. Genç erkeklerde UKR. Nat. takımından birinci, Super Bikers Ecole takımından Theo Demorcin ikinci ve Bar End Giant Van Hest MTB takımından Morris Gruiters üçüncü oldu.

Elit kadınlarda Belgian Cycling takımından Githa Michiels birinci, Bit-Wallonie takımından Emeline Detilleux ikinci, Express CZ Tufo takımından Tereza Tuoruzkova üçüncü oldu. Elit erkeklerde Swiss Nat. takımından Colombo Flippo birinci, Giant Factory Off Road takımından Philipp Antonie ikinci, yine aynı takımdan Reto Indergand üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini organizasyon yetkilileri verdi.

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