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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Bisiklet Kolombiyalı bisikletçiye doping cezası! 4 yıl men edildi

'ya 4 yıl men cezası verildi!

Jarlinson Pantano'ya 4 yıl men cezası verildi!

2019'un haziran ayında kariyerini sonlandıran 31 yaşındaki Kolombiyalı bisikletçi 'ya doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Kolombiyalı bisikletçi , doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (), doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanmasından iki ay sonra, 2019'un haziran ayında aktif kariyerini noktalayan Pantano hakkındaki kararını açıkladı. UCI, Pantano'nun 2023'ün nisan ayına kadar bisiklet organizasyonlarına katılmasını yasakladı.

31 yaşındaki eski sporcu, IAM takımı adına mücadele ettiği 2016 Fransa Bisiklet Turu'nın 15. etabını kazanmıştı.

  1. 21.05.2020
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