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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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açılış etabını kazandı

Fransa Bisiklet Turu açılış etabını Mike Teunissen kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Le Tour de France) açılış etabını, Jumbo Visma takımının Hollandalı sporcusu kazandı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen 'nun Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 194,5 kilometrelik ilk etabında, 26 yaşındaki 4 saat 22 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Teunissen, vatandaşı Erik Breukink'in ardından 1989 yılından bu yana turda sarı mayoyu giyen ilk Hollandalı isim oldu.

İlk etabı Bora-Hansgrohe takımından Slovak Peter Sagan ikinci, Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan üçüncü sırada bitirdi.

İki yıldır açılış etabını ikinci sırada tamamlayan 29 yaşındaki Sagan, turda toplam 22. etap ikinciliğini elde etti ve bu alanda Alman Erik Zabel'i yakaladı.

Organizasyon, yarın başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı ile Atomium arasında zamana karşı takım yarışıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

  1. 06.07.2019
  2. Güncelleme: 06.07.2019 19:22
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