Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili şok karar!
Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yönetimi, 19 Haziran 2019 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yeterli profesyonel takım yarıştıramadığı için 2020 yarışma takviminden Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu çıkardığını açıkladı.
Dünya Bisiklet Birliği yönetimi, World Tour 2020 takvimini açıklarken Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu takvimden çıkardığını kendi resmi sitesinden yayınladı.
UCI, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 56'ncı defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun peş peşe 2 yıl 10 profesyonel takım şartını yerine getirmediği için yarışma takviminden çıkardı.
Eski başkan Emin Müftüoğlu'nun federasyon başkanlığı döneminde UCI yönetiminde yer alıyordu. Ancak Müftüoğlu'nun başkanlıktan gitmesiyle yeni gelen başkan Erol Büyükbakırcı döneminde UCI yönetiminde Türkiye temsil edilmiyordu.
- 26.06.2019
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