Antalya Bisiklet Turu'na Rekita damgası
24 Şubat 2019, Pazar
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'na Rekita damgası

Antalya Bisiklet Turu'na Rekita damgası

'nda takımından Polonyalı , genel klasmanda birinciliği elde etti.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın dördüncü ve son etabı olan Side- etabı, 157 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Corendon Circus takımından Belçikalı sporcu Roy Jans, etabı 3 saat 26 dakika 21 saniye ile ilk sırada tamamladı.

Genel klasmanda birinci olan , "Magenta" renkli mayoyu ülkesine götürmeye hak kazandı. Takımlar sıralamasında ise Lüksemburg ekibi ilk sırada yer aldı.

Turuncu renkli "Tırmanış" (Dağların Kralı) ve yeşil renkli "" mayosunu Wiggins Lecol Takımı'ndan James Fouche kazanırken, sarı renkli "Sprint" mayosunun sahibi ise Monkey Town'dan Bas van der Kooij oldu.

Yarış sonunda düzenlenen törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile diğer yetkililer, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

  1. 24.02.2019
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