Antalya'da Bisiklet Turu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) ikinci gün, 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabıyla başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan ve "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım ve 168 sporcu mücadele ediyor.

Turun ikinci etabı Antalya Akvaryum'dan start alırken, sporcular, Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nden dönüş yapıp, tekrar aynı güzergahı takip ederek kent merkezindeki Konyaaltı Caddesi'nde finiş görecek.

Bisikletçilerin Antalya Akvaryum içerisinden geçişleri sırasında renkli görüntüler oluştu.

Sporcular, 4 gün boyunca 500 kilometre yol katedecek.