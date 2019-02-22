Organizasyonun ikinci günü, 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabıyla başladı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) ikinci gün, 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabıyla başladı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan ve "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım ve 168 sporcu mücadele ediyor.
Turun ikinci etabı Antalya Akvaryum'dan start alırken, sporcular, Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nden dönüş yapıp, tekrar aynı güzergahı takip ederek kent merkezindeki Konyaaltı Caddesi'nde finiş görecek.
Bisikletçilerin Antalya Akvaryum içerisinden geçişleri sırasında renkli görüntüler oluştu.
Sporcular, 4 gün boyunca 500 kilometre yol katedecek.
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 11:53
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Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı
Toplam 2
Yorum
emre forvete yanlıs ısım almısız yazık
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Yanal’ın jübilesi!
Toplam 1
Yorum
Sefer Ali Koç hep destek tam destek takım düşsene 40000 seyirci gelecek şaşırıyorsun dimi kızıyorsun dimi kızma O iş aş veriyor Sevap
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Yabancı
Toplam 1
Yorum
Ahmet Her programda 40 sefer ilginç 50 sefer enteresan kelimelerini söylüyorsun .Çok enteresan çok ilginç hocam ilginç ama değilmi çok enteresan
Antalya'da Bisiklet Turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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