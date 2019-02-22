Antalya'da Bisiklet Turu
22 Şubat 2019, Cuma
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Antalya'da Bisiklet Turu

Organizasyonun ikinci günü, 111 kilometrelik -Kemer etabıyla başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'nda (Tour of Antalya) ikinci gün, 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabıyla başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan ve "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım ve 168 sporcu mücadele ediyor.

Turun ikinci etabı 'dan start alırken, sporcular, Kemer ilçesindeki Phaselis 'nden dönüş yapıp, tekrar aynı güzergahı takip ederek kent merkezindeki Konyaaltı Caddesi'nde finiş görecek.

Bisikletçilerin Antalya Akvaryum içerisinden geçişleri sırasında renkli görüntüler oluştu.

Sporcular, 4 gün boyunca 500 kilometre yol katedecek.

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 11:53
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