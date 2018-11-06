Büyükşehrin desteğiyle Anıtkabir’e pedal çevirdiler
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Büyükşehrin desteğiyle Anıtkabir’e pedal çevirdiler

    Büyükşehrin desteğiyle Anıtkabir’e pedal çevirdiler

    630 kilometrelik zorlu etabı beş günde geçmeyi planlayan ekip günü Ata'nın huzuruna çıkacak

    Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nden 12 bisikletçi, dernek başkanı öncülüğünde 'nin desteğiyle Atatürk'ü Anma Günü'nde 'ün huzuruna çıkmak için Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıktı.

    630 kilometrelik zorlu etabı beş günde geçmeyi planlayan ekip günü Ata'nın huzuruna çıkacak.

    BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
    Kendilerine verdiği destek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 'na teşekkür eden Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı , "Atamızın aramızdan ayrılışının 80'inci yılı nedeniyle ilimizi temsilen 12 arkadaşımızla yola çıkıyoruz. Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'nin desteğiyle Anıtkabir'e, Atamıza gidiyoruz. 10 Kasım günü Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arkadaşlarımızla 'da buluşup Atamızı ziyaret edeceğiz. Oldukça heyecanlı ve gururluyuz. Atamıza Aydın'ı temsilen ulaşmayı, Atamız başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz" diye konuştu

    1. 6.11.2018 16:33
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