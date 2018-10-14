54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Start öncesi, 17 yıllık bisiklet kariyerinin son yarışını yapacak Polonyalı sporcu Niemiec Przemyslaw için pasta kesildi ve kendisine çiçek verildi.

Bursa mehteran ekibinin de gösteri sunduğu programda, sporcular sahneye davet edilerek tanıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydan'ından başlayan etabın startını, Bursa Valisi İzzettin Küçük, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Turun son etabında sporcular, Selçukgazi ve Orhangazi tünellerini geçtikten sonra Osmangazi Köprüsüne varacak. Sporcular, Avrasya Tüneli'nden geçerek yarışı Sultanahmet Meydanı'nda sonlandıracak.

Turun dün koşulan 5. etabı sonunda Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko, genel klasman lideri konumunda yer alıyor.