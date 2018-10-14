54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Eduard Prades Reverter kazandı
Ayrıntılar gelecek...
- 14.10.2018 14:47
- Güncelleme: 14.10.2018 14:52
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Tamer Tuna: "Beşiktaş'ta teknik direktör olacak kapasitem var"
Toplam 2
Yorum
Bence 2019 Besiktas Teknik Direktor Tamer Tuna Senol Günes Gidecek gibi
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Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Mustafa Berkayın Caner’in eşine yakınlığı delikanlılığa sığmaz.
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Galatasaray'dan kontratak
Toplam 4
Yorum
Sinan 2000 den sonra şüpheli transferler bu durum patladı BJK de uydu bu işler takımlar başarı varken yapıldı.
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Eduard Prades Reverter kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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