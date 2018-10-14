54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Eduard Prades Reverter kazandı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    54. 'nu kazandı

    54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Eduard Prades Reverter kazandı
    54. 'nu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu kazandı.

    Ayrıntılar gelecek...
    1. 14.10.2018 14:47
    2. Güncelleme: 14.10.2018 14:52
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