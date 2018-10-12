İstanbul, 54’üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun finali için hazır
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    , 54’üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun finali için hazır

    İstanbul, 54’üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun finali için hazır

    54’ÜNCÜ , Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) destekleri ile ’de Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek

    'dan başlayan ve Ege sahillerini geçerek Marmara'ya ulaşacak tura 20 takımdan 140 üst düzey sporcu katılıyor.
    Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde 2'inci HC kategorisinde yer alan 54'üncü 6 etaptan oluşuyor. İkinci kez dünyanın en önemli yarış kategorisi olan 'UCI World Tour' kapsamında, 20 profesyonel takım ve toplam 140 sporcu yarışa başladı.


    BURSA'DAN 'A BİN KM'LİK MUHTEŞEM FİNAL
    İç Anadolu'dan start alan TUR 2018 daha sonra Akdeniz ve Ege sahillerinden geçecek ve Marmara'ya ulaşacak. 1'inci etap Konya-Konya (9 Ekim), 2'inci etap Alanya-Antalya (10 Ekim), 3'üncü etap Fethiye – Marmaris (11 Ekim) arasında yaşandı. 12 Ekim'de Marmaris-Selçuk arasında düzenlenen 4'üncü etap, Evi'nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak. 13 Ekim'de Selçuk'tan başlayacak 5'inci etap ise 'da tamamlanacak. Son etap ise Pazar günü Bursa'dan start alacak ve üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'daki büyük finişle, yaklaşık 1000 kilometrelik yarış noktalanacak.


    BİSİKLET TURU, 120'NİN ÜZERİNDE ÜLKEDE YAYINLANIYOR
    Dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olan dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan TUR 2018, bu sene de başta Eurosport olmak üzere 120'nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslar arası kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde yayınlanıyor.


    Geçtiğimiz yıllarda , Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017'de UAE Emirates takımından İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı.

    1. 12.10.2018 14:02
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