Bennett tutulmuyor – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Bennett tutulmuyor

    Bennett tutulmuyor

    ’nda Fethiye- etabını 3 saat 16 dk. 27 saniye ile kazandı.

    54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 137.2 kilometrelik Fethiye- etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan dün de kazandı. Bennett, 3 saat 16 dk. 27 saniye ile TUR 2018'in üçüncü etabında gülen isim oldu. Bu sonuçla Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak elde ettiği turkuaz mayoyu korudu. Etapta ikinciliği, Arjantinli sporcu Maximiliano Richeze, üçüncülüğü ise Alman Degenkolb aldı.

    BEYAZ BALKAN'DA
    'ndan büyük bir başarıya imza atarak 5. sırada yer aldı. Tırmanış priminin kazananı Aldemar oldu. Benat 2., Kenneth 3. olurken Feritcan Şamlı 4. oldu. Böylece kırmızı mayoyu bugün Matxikote Benat giyecek. Sprint prim kapısını ise 1. Kenneth, 2. Aldemar, 3. olarak da Benat geçti. Türkiye Güzellikleri Mayosu'nu kazanma adına büyük bir uğraş veren Onur Balkan ise Beyaz Mayo'yu giyme hakkı kazandı.

    SIRA MARMARİS-SELÇUK'TA
    54. 'nda bugün 206.9 kilometrelik - Selçuk etabı koşulacak. Sporseverlerin büyük ilgi gösterip bisikletçiler ile resim çektirip imza aldıkları TUR, pazar günü 'da Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.
    1. 12.10.2018
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