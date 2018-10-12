Bennett tutulmuyor
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda Fethiye-Marmaris etabını Sam Bennett 3 saat 16 dk. 27 saniye ile kazandı.
BEYAZ BALKAN'DA
Türk Milli Takımı'ndan Ahmet Örken büyük bir başarıya imza atarak 5. sırada yer aldı. Tırmanış priminin kazananı Aldemar oldu. Benat 2., Kenneth 3. olurken Feritcan Şamlı 4. oldu. Böylece kırmızı mayoyu bugün Matxikote Benat giyecek. Sprint prim kapısını ise 1. Kenneth, 2. Aldemar, 3. olarak da Benat geçti. Türkiye Güzellikleri Mayosu'nu kazanma adına büyük bir uğraş veren Onur Balkan ise Beyaz Mayo'yu giyme hakkı kazandı.
SIRA MARMARİS-SELÇUK'TA
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda bugün 206.9 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabı koşulacak. Sporseverlerin büyük ilgi gösterip bisikletçiler ile resim çektirip imza aldıkları TUR, pazar günü İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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