2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabını Alexey Lutsenko kazandı – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    2018 'nun dördüncü etabını kazandı

    2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabını Alexey Lutsenko kazandı

    2018 'nun (TUR 2018) dördüncü etabını kazandı.

    Bu yıl 54. kez organize edilen 'nun 205,5 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabını, 5 saat 24 dakika 22 saniyeyle bitiren Astana Pro takımından Kazakistanlı , birinciliğe ulaştı.

    Alexey Lutsenko, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayonun sahibi oldu. Etapta ikinciliği, UAE Team Emirates takımının İtalyan sporcusu Diego Ulissi, üçüncülüğü ise Euskadi Basque Country takımından İspanyol Eduard Prades elde etti.

    Selçuk Meryem Ana Evi'nin önünde sporculara madalyalarını Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile protokol üyeleri verdi.

    Türkiye 'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu.

    TUR 2018'in beşinci gününde yarın Selçuk-Manisa etabı geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü 'da sona erecek. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.

    1. 12.10.2018 18:31
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