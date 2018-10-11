TUR 2018'de üçüncü etabın galibi Sam Bennett
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    TUR 2018'de üçüncü etabın galibi

    TUR 2018'de üçüncü etabın galibi Sam Bennett

    54'üncü 'nun 137.2 kilometrelik Fethiye   etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan kazandı.

    Bennett, 3 saat 16 dakika 27 saniye ile TUR 2018'in üçüncü etabında gülen isim oldu. 'ndan ise büyük bir başarıya imza atarak etabı tekerlek farkı ile beşinci bitirdi. Saat 13.15'te verilen startla birlikte 137 sporcu etabı kazanmak için pedal çevirdi.


    TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI
    33.3'üncü kilometre geçilirken etabın tırmanış primini alan sporcular belli oldu.
    Tırmanış priminin kazananı 'ndan oldu. İkinciliği kırmızı mayo sahibi Euskadi Basque-Murias Takımı'ndan , üçüncülüğü 'ndan , dördüncülüğü de Türk Milli Takımı'ndan elde etti. Böylece kırmızı mayoyu yarınki - Selçuk etabında Benat'ın giymesi kesinleşti.


    YAĞMURLA GELEN SPRİNT PRİMİ
    Sprint prim kapısını geçerken ise şu sonuçlar elde edildi:
    1 - Sport Vlaanderan Takımı / Van Rooy Kenneth
    2 - Manzana Postobon Takımı / Reyes Ortega Aldemar
    3 - Euskadi Basque - Murias Takımı / Txoperena Matxikote Benat.


    ONUR BALKAN'DAN ÖNEMLİ BAŞARI
    TUR'un başından bu yana Mayosu'nu kazanma adına büyük bir uğraş veren Onur Balkan ise 'yu yarınki Marmaris - Selçuk etabında da taşımaya hak kazandı. Etabın 101.8'üncü kilometresinde gerçekleşen Türkiye Güzellikleri Prim kapısından Türk Milli Takımı'ndan Muhammed Atalay birinci geçerken, Feritcan Şamlı ikinciliği, Sport Vlaanderan Takımı'ndan Van Rooy Kenneth de üçüncülüğü aldı. Böylece puan üstünlüğü ile yerini koruyan Onur Balkan yarınki etapta da beyaz mayoyu taşımaya hak kazandı.


    YARIN MARMARİS - SELÇUK ETABI KOŞULACAK
    54'üncü yarın en zor etaba sahne olacak. 206.9 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabı yarın koşulacak. TUR, pazar günü İstanbul'un tarihi merkezlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

    1. 11.10.2018 17:31
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