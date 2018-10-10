Turkuaz Mayo Richeze’nin – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Turkuaz Mayo Richeze’nin

    Turkuaz Mayo Richeze’nin

    Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu’nun ilk gününe Richeze damgasını vurdu. sporcu, etabını birinci bitiren isim oldu.

    2018 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun () ilk etabı dün tamamlandı. 148.4 kilometrelik etabını 3 saat 29 dakika 14 saniyede tamamlayan Quick-Step Floors takımından zirveye çıktı. Sprint bitişine sahne olan etapta, bisikletçiyi Bora- Hansgrohe'den Bennett ile BMC'den Drucker takip etti. İlk etap sonunda genel klasmanda zirveye çıkan Richeze, turkuaz mayoyu giydi. 35 yaşındaki bisikletçi, aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşti. Türkiye 'ndan Onur Balkan ise Türkiye güzellikleri klasmanında ilk sırayı aldı. 950 kilometre pedalın çevrileceği TUR 2018, bugün 154.1 kilometrelik Alanya-Antalya etabıyla devam edecek.

    1. 10.10.2018
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