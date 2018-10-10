Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 12 Ekim günü Aydın’dan geçecek
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu günü Aydın’dan geçecek

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu <a href="/index/12-ekim?id=21c9c059-0a53-4add-be94-50e8ea8fb2d9" class="" rel="tag">12 Ekim</a> günü Aydın’dan geçecek

    Bu yıl 54.’sü düzenlenen 09Ekim 2018 Salı günü Konya-Konya 1. Etap turuyla başladı. 14 Ekim 2018 Pazar günü Bursa-İstanbul 6. Etap turu ile tamamlanacak olan bisiklet yarışçıları Cuma günü Aydın’dan geçecek.

    World Tour kategorisine yükselen Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı organizasyonu olarak gösterilen 54. 'na aralarında 'nın da bulunduğu 20 takımdan 140 sporcu yer alıyor. 54. 'nun 205.5 kilometrelik 4. Etabı olan -Selçuk yarışları 2018Cuma günü 'ten saat 11.00'da start alacak. Yaklaşık saat 13.50'de Aydın il sınırları içerisine girecek olan sporcular Çine ilçesinin ardından yaklaşık saat 14.50'da Efeler ilçesi eski otogar önünde kurulacak Türkiye Güzellikleri Sprint Primi noktasından geçecekler. Tur Efeler ilçesinden geçtikten sonra İncirliova ve Germencik ilçelerinden geçerek yaklaşık saat 16.15'te Selçuk'ta etabı tamamlayacaklar.


    "Aydın tanıtılacak"
    Cuma günü ilimizden geçecek olan bisiklet turunda helikopterden çekilecek canlı yayın ile Aydın'ın tarihi güzellikleri 120'nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağında yayınlanacak.
    Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, tüm Aydınlıları 12 Ekim 2018 Cuma günü Aydın'dan geçecek olan bisiklet turunu izlemek için saat 14.50'da eski otogar önüne ve yol güzergahı üzerine davet etti.

    1. 10.10.2018 12:32
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