World Tour kategorisine yükselen Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı organizasyonu olarak gösterilen 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na aralarında Türk Milli Takımı'nın da bulunduğu 20 takımdan 140 sporcu yer alıyor. 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 205.5 kilometrelik 4. Etabı olan Marmaris -Selçuk yarışları 12 Ekim 2018Cuma günü Marmaris'ten saat 11.00'da start alacak. Yaklaşık saat 13.50'de Aydın il sınırları içerisine girecek olan sporcular Çine ilçesinin ardından yaklaşık saat 14.50'da Efeler ilçesi eski otogar önünde kurulacak Türkiye Güzellikleri Sprint Primi noktasından geçecekler. Tur Efeler ilçesinden geçtikten sonra İncirliova ve Germencik ilçelerinden geçerek yaklaşık saat 16.15'te Selçuk'ta etabı tamamlayacaklar.



"Aydın tanıtılacak"

12 Ekim Cuma günü ilimizden geçecek olan bisiklet turunda helikopterden çekilecek canlı yayın ile Aydın'ın tarihi güzellikleri 120'nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağında yayınlanacak.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, tüm Aydınlıları 12 Ekim 2018 Cuma günü Aydın'dan geçecek olan bisiklet turunu izlemek için saat 14.50'da eski otogar önüne ve yol güzergahı üzerine davet etti.