Turun ikinci etabında birinciliği elde eden Sam Bennett, turkuvaz mayonun yeni sahibi oldu
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    54.

    54. <a href="/index/cumhurbaskanligi-turkiye-bisiklet-turu?id=90e5da83-03ab-45a4-aebe-b46d02111bdb" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu</a>

    Turun ikinci etabında birinciliği elde eden , turkuvaz mayonun yeni sahibi oldu

    2018 'nun () ikinci etabını kazandı.

    Bu yıl 54. kez organize edilen 'nun 149,6 kilometrelik Alanya-Antalya etabını, 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle bitiren Bora-Hasgrohe takımından birinci oldu.

    Bu sonuçla Sam Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu giydi. Etapta ikinciliği Alvaro Jose, üçüncülüğü ise Simmone Consonni elde etti. Türkiye 'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu.

    'in üçüncü gününde yarın Fethiye-Marmaris etabı geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü 'da sona erecek. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.

    1. 10.10.2018 14:19
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