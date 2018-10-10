Turun ikinci etabında birinciliği elde eden Sam Bennett, turkuvaz mayonun yeni sahibi oldu
2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ikinci etabını Sam Bennett kazandı.
Bu yıl 54. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 149,6 kilometrelik Alanya-Antalya etabını, 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle bitiren Bora-Hasgrohe takımından Sam Bennett birinci oldu.
Bu sonuçla Sam Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu giydi. Etapta ikinciliği Alvaro Jose, üçüncülüğü ise Simmone Consonni elde etti. Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu.
TUR 2018'in üçüncü gününde yarın Fethiye-Marmaris etabı geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.
- 10.10.2018 14:19
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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