2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ikinci etabını Sam Bennett kazandı.

Bu yıl 54. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 149,6 kilometrelik Alanya-Antalya etabını, 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle bitiren Bora-Hasgrohe takımından Sam Bennett birinci oldu.

Bu sonuçla Sam Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayoyu giydi. Etapta ikinciliği Alvaro Jose, üçüncülüğü ise Simmone Consonni elde etti. Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu.

TUR 2018'in üçüncü gününde yarın Fethiye-Marmaris etabı geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.