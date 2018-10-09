54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018), 20 takımdan 140 sporcunun katılımıyla Konya'dan başladı.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    54. başladı

    54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

    54. (TUR 2018), 20 takımdan 140 sporcunun katılımıyla 'dan başladı.

    TUR 2018'in startını, Mevlana Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

    Start töreninde Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da hazır bulundu.

    Bisikletçiler, turun ilk günündeki Konya-Konya etabında 149,7 kilometre pedal çevirecek.

    Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca yaklaşık 950 kilometre yol kat edecek.

    'da Pazar günü tamamlanacak turun etapları ve mesafeleri şöyle:

    1. Etap Konya-Konya 149,7 km 9 Ekim
    2. Etap Alanya-Antalya 154,1 km 10 Ekim
    3. Etap Fethiye-Marmaris 137 km 11 Ekim
    4. Etap Marmaris-Selçuk 206,7 km 12 Ekim
    5. Etap Selçuk-Manisa 136,5 km 13 Ekim
    6. Etap Bursa-İstanbul 166 km 14 Ekim
    1. 9.10.2018 10:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN