54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018), 20 takımdan 140 sporcunun katılımıyla Konya'dan başladı.
TUR 2018'in startını, Mevlana Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.
Start töreninde Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da hazır bulundu.
Bisikletçiler, turun ilk günündeki Konya-Konya etabında 149,7 kilometre pedal çevirecek.
Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca yaklaşık 950 kilometre yol kat edecek.
İstanbul'da 14 Ekim Pazar günü tamamlanacak turun etapları ve mesafeleri şöyle:
|1. Etap
|Konya-Konya
|149,7 km
|9 Ekim
|2. Etap
|Alanya-Antalya
|154,1 km
|10 Ekim
|3. Etap
|Fethiye-Marmaris
|137 km
|11 Ekim
|4. Etap
|Marmaris-Selçuk
|206,7 km
|12 Ekim
|5. Etap
|Selçuk-Manisa
|136,5 km
|13 Ekim
|6. Etap
|Bursa-İstanbul
|166 km
|14 Ekim
- 9.10.2018 10:43
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Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Toplam 1
Yorum
m.emin sayın koç FB SENİN ÖZEL ŞİRKETİN DEĞİL TARAFTARLARI HİÇE SAYIYORSUN HALA COMOLİ Yİ TUTUYORSUN ERZURUMUN BEĞENMEDİĞİ TOPÇUYU SANA ALDIRDI
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Bekle bizi 2020!
Toplam 1
Yorum
selçuk burma bekle bizi 2020 televizyonları yeniledik yine katılamadığımız turnuvayı evde izlicez
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Gökhan Gönül Konyaspor'un golüyle yıkıldı!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi YÜREGINE KURBAN KARTALIM.
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