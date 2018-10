Milli bisikletçiler dünyanın en iyileriyle yarışacak

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Mehmet Şafakçı: "Bu yıl dünyanın en güçlü 18 takımından 9'u burada olacak. Geçen yıla göre daha organize ve güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz" - "En azından bir veya iki etapta podyuma çıkmayı amaçlıyoruz" - Milli bisikletçi Ahmet Örken : "Tur, ülkemizde bisiklet sporunun gelişimine önemli katkılar sağlıyor" - "Ülkemizde yapılmasaydı böyle bir tura katılma imkanımız yoktu. Çünkü bu seviyede bir takımımız yok"

TÜRKİYE BİSİKLET MİLLİ TAKIMI ANTRENÖRÜ MEHMET ŞAFAKÇI, 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2018) dünyanın en iyi ekiplerine karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Şafakçı, yaptığı açıklamada, 9-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

ERCİYES'TE YÜKSEK İRTİF?A? kampında bulunduklarını belirten Şafakçı, turdaki hedeflerine ilişkin, "En azından bir veya iki etapta podyuma çıkmayı amaçlıyoruz." dedi.

ŞAFAKÇI, ikinci kez Dünya Turu takviminde koşulacak organizasyonun ilk defa Konya'dan start alacağına işaret ederek, "Bu yıl dünyanın en güçlü 18 takımından 9'u burada olacak. Bunlar Dünya Turu takımı. Ayrıca 10 profesyonel kıta takımı da yarışa katılacak. Geçen yıla göre daha organize ve güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

TUR 2018'in daha çekişmeli geçeceğinin altını çizen Şafakçı, şunları kaydetti:

"Turda 20 takımdan 140 sporcu mücadele edecek. Bu yıl ülkemize gelecek sporcular çok daha kaliteli. Dolayısıyla işimiz daha zor olacak. Ev sahibi olduğumuz için tura özel izinle milli takım adı altında katılacağız. Çünkü bu seviyede takımımız yok. Umarım ülkemizde de profesyonel kıta takımı kurulur. Bunu en çok isteyenlerden biri benim."

- Ahmet Örken: "Turun seviyesi her geçen yıl yükseliyor"

Milli bisikletçi Ahmet Örken ise Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlıkları kapsamında yurt dışında yarışmalara katıldıklarını ve önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.

Son olarak Romanya'da takım halinde başarılı bir yarış geçirdiklerini dile getiren Ahmet, "Tabii ki tek amacımız TUR 2018'e hazırlıktı. Turda geçen yıl podyumda yer aldık. Bu sene de hedefimiz etaplarda podyumda yer alabilmek. Geçen yıl 'Türkiye Güzellikleri Mayosu'nu da kazanmıştık. Bunu tekrar kovalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin düşüncelerini paylaşan milli sporcu, şöyle devam etti:

"Organizasyon her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Tur, ülkemizde bisiklet sporunun gelişimine de önemli katkılar sağlıyor. Aynı zamanda ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli. Biz yarışırken Türkiyemizin güzellikleri dünyaya tanıtılıyor. Turun seviyesi her geçen yıl yükseliyor. Şu an Dünya Turu kategorisinde. Bu kategorinin üzerinde zaten Fransa, İtalya ve İspanya turu var. Üç büyük turun ardından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geliyor."

Ahmet, tura dünyanın en iyi bisikletçilerinin katılacağını vurgulayarak, "Ülkemizde yapılmasaydı böyle bir tura katılma imkanımız yoktu. Çünkü bu seviyede bir takımımız yok. Rakiplerimiz gerçekten bize göre çok daha avantajlılar. Bir yıl boyunca çok kaliteli turlarda yarışarak Türkiye'ye geliyorlar. Onlara karşı mücadele etmek bizim için çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük temennilerinin ülkede profesyonel kıta takımının kurulması olduğunu belirten Ahmet Örken, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dışındaki diğer büyük organizasyonlarda da yarışmak olmalı. Sezon boyunca katılabildiğimiz en büyük yarış Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Ancak tura gelen takımların katıldığı yarışların hepsi bu seviyede. Buna rağmen sporcular olarak gerçekten çok üst seviyeye geldik. Geçen yıl podyumda yer aldık."