Kayserili bisikletçiler pistin tozunu aldı
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Bisiklet Takımı sporcuları İstanbul Arnavutköy Salcano MTB Cup yarışlarında pistin tozunu aldı.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan İstanbul Arnavutköy Salcano MTB Cup yarışları 29 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Arnavutköy Belediyesi İmrahor pistinde düzenlenen müsabakalar ile tamamlandı.
İstanbul'da yapılan müsabakalarda sporcularımız Kayseri rüzgarı estirdi. İstanbul Arnavutköy Salcano MTB Cup yarışlarında Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularından Funda Taşkın yıldız bayanlarda birinci olurken, İrem Nur Korkmaz üçüncü oldu. Yıldız B erkekler kategorisinde Davut Duman şampiyonluğu göğüslerken Enes Doğan beşinci oldu. Kayserili sporcu Brissaspor adına yarışan Furkan Akçam ise Yıldız A kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yarışmaya katılarak büyük başarılara imza atan sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarıların devamını diledi.
- 1.10.2018 10:01
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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